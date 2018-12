LPI-G: Verkehrsunfall

Greiz (ots) - Weida: Am Mittwoch (05.12.2018), gegen 09:15 Uhr, befuhr ein 80-jähriger Suzuki-Fahrer den rechten der beiden Fahrstreifen entlang Bundesstraße 92 von Weida in Richtung Greiz. In einer dortigen Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf den linken Fahrstreifen und kollidierte mit einem Pkw Ford, welcher in gleiche Richtung fuhr. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Glücklicherweise blieben die Fahrzeugführer unverletzt.

