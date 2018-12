LPI-G: Kleidercontainer auf der Straße

Gera (ots) - Mehrere Jugendliche warfen gestern Abend (05.12.2018), gegen 18:25 Uhr einen Altkleidercontainer auf die Otto-Lummer-Straße und rannten in unbekannte Richtungen davon. Zeugen informierten daraufhin die Polizei. Durch die Feuerwehr wurde der Container wieder an seinen originären Platz gestellt. Beschädigt wurde er glücklicherweise nicht. Im Rahmen der Fahndung nach den Tätern konnten mehrere Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren angetroffen werden. Ob diese für die Tat als Täter in Frage kommen ist nunmehr Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. (KR)

