LPI-G: Körperlich attackiert

Altenburg (ots) - Die Ermittlungen zu einer Körperverletzung gegen einen 49-Jähriger haben heute Nacht (05.12.2018), gegen 00:20 Uhr Altenburger Polizeibeamten aufgenommen. Dieser griff im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Erich-Mäder-Straße eine 33-jährige Anwohnerin und deren 36-jährigen Lebensgefährten körperlich an und verletzte beide. Die Personen sind sich untereinander nicht fremd. Im Anschluss an die Körperverletzung flüchtete der 49-Jährige in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen gegen ihn laufen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell