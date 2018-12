LPI-G: Brand in Meuselwitz

Altenburg (ots) - Meuselwitz/Waltersdorf: Heute Morgen (05.12.2018, gegen 08:30 Uhr) entfachte in einem leerstehenden Nebengebäude eines Bauernhofes in der Feldstraße ein Feuer, so dass Feuerwehr und Polizei zum Einsatz kamen. Das Nebengebäude stand bei Eintreffen der Rettungskräfte in Vollbrand. Aufgrund der Löscharbeiten wurde die Wintersdorfer Straße gesperrt. Die Anwohner des Hofes (64, 62) waren zum Brandausbruch zu Hause, blieben aber glücklicherweise unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, bei der Altenburger Polizei zu melden. (RK)

