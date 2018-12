LPI-G: Nach Verkehrsunfall vom Unfallort entfernt

Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Am 04.12.2018 (Dienstag), zwischen 05:45 und 17:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen grauen Pkw VW, welcher auf dem Parkplatz einer Firma in Kleinreinsdorf abgestellt war. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss den Unfallort, ohne seine Angaben zu hinterlassen. Zeugenhinweise zu dem Unbekannten werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

