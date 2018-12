LPI-G: Bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots) - Weida: Am Dienstag, 04.12.2018, gegen 17:30 Uhr, befuhr eine 44-jährige Renault Fahrerin die Landstraße von Hohenleuben in Richtung B92 in der Absicht, die Bundesstraße zu überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 24-jährigen Ford Fahrerin, welche die B92 in Richtung Greiz fuhr. Beide Pkw kollidierten miteinander, so dass hoher Sachschaden entstand. Beide Fahrzeugführerinnen wurden durch den Unfall verletzt. Zeugen des Unfalls, insbesondere der Pkw Fahrer, welcher hinter dem Renault fuhr, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

