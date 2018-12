LPI-G: Ohne Licht dafür mit Alkohol

Gera (ots) - In der Georg-Büchner-Straße kontrollierten gestern Abend (04.12.2018), gegen 17:00 Uhr Polizeibeamte einen Fahrradfahrer (50), als dieser ohne Licht am Rad die genannte Straße entlang fuhr. Ein in diesem Zusammenhang vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille. Die Durchführung einer Blutentnahme sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folge. (KR)

