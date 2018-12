LPI-G: Schwarze Farbe geschmiert

Gera (ots) - Ein Zeuge meldete gestern Nachmittag (04.12.2018), gegen 15:30 Uhr, wie mehrere Jugendliche in der Kiefernstraße schwarze Farbe an einen Lichtmast schmierten. Die eintreffenden Beamten konnten trotz Absuche die betreffenden Jugendlichen nicht mehr feststellen. Die zuvor genannte schwarze Farbe wurde neben dem Lichtmast zudem an einer Hauswand und einem Verteilerkasten durch die Täter verteilt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zu den Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Polizei Gera zu melden. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell