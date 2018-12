LPI-G: Angebranntes Essen

Gera (ots) - Weil auf einem angeschalteten Herd Essen anbrannte und es dadurch zu Rauchentwicklung kam, lösten gestern Nachmittag (03.12.2018), gegen 14:55 Uhr die in einer Wohnung in der Plauenschen Straße befindlichen Rauchmelder Alarm aus. Die Gefahrenquelle wurde schließlich beseitigt. Die Mieter der Wohnung waren zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung anwesend. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell