LPI-G: Garage aufgebrochen

Schmölln (ots) - Unbekannte trieben in der Zeit von Sonntag (02.12.2018) zu Montag (03.12.2018) ihr Unwesen in der Straße An den Queeren. Dort verschafften sie sich Zutritt zu einer Garage und stahlen daraus mehrere Werkzeuge, u.a. Bohrmaschine, Schnellbauschrauber). Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Zeugen, welche Hinweise zur Tat nimmt die PI Altenburger Land, unter der Tel. 03447 / 4710, entgegen. (KR)

