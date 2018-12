LPI-G: Bei Verkehrsunfall verletzt

Zeulenroda-Triebes (ots) - Am Montag, 03.12.2018, gegen 08:40 Uhr, befuhr der 17-jährige Fahrer eines Mopeds Simson in Niederböhmersdorf die Hauptstraße in Richtung Untere Haardt. Aus einer untergeordneten Straße fuhr plötzlich ein 50-jähriger VW Fahrer auf die Straße auf, ohne die Vorfahrt des Krades zu beachten. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander, wobei der Mopedfahrer verletzt wurde. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

