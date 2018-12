LPI-G: Schokoladendiebstahl mit Folgen

Greiz (ots) - Ein 20-Jähriger (deutsch) wurde gestern Abend (03.12.2018), gegen 17:00 Uhr, beim Diebstahl von 5 Tafel Schokolade für knapp 7 Euro in einem Supermarkt in der Reichenbacher Straße erwischt wurde, kamen Polizeibeamte zum Einsatz. Diese leiteten nicht nur ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls ein, sondern stellte zusätzlich fest, dass gegen den Dieb ein Haftbefehl vorlag. Folglich wurde er in eine Jugendstrafanstalt gebracht. (KR)

