LPI-G: Wasser tropfte durch die Decke

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Weil Wasser durch die Decke ihrer Wohnung in der Damaschkestraße tropfte, informierte am Samstag (01.12.2018) gegen Mitternacht eine Anwohnerin die Rettungsleitstelle. Über ein Fenster konnte die Feuerwehr in die betroffene Wohnung vordringen. Scheinbar war eine Havarie in einer verbauten Wasserleitung Ursache für den Schaden. Durch Abstellen der Hauptwasserleitung wurde die Gefahr beseitigt. Personen kamen nicht zu Schaden. (KR)

