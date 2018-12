LPI-G: Automat beschädigt

Greiz (ots) - In der Zeit vom 29.11. bis zum 30.11.2018 versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Irchwitzer Straße einen Parkautomaten aufzubrechen. Dies misslang allerdings glücklicherweise, jedoch verursachten sie Sachschaden am Automaten. Die Ermittlungen der Greizer Polizei wurden aufgenommen. Können Sie Hinweise zu dem oder den Tätern geben, dann werden sie gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210, an die Polizei Greiz zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell