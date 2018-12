LPI-G: Verkehrsunfallflucht

Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Am 01.12.2018 (Samstag), gegen 13:00 Uhr, befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich einer Grundstückszufahrt in Kleinreinsdorf gegen eine dort befindliche Betonsäule. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unberechtigt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

