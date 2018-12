LPI-G: Verkehrsunfall

Greiz (ots) - Weida: Am 30.11.2018 (Freitag), gegen 07:25 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Skoda Fahrer die Greizer Straße in Richtung Fortuna B 92. In einer Linkskurve kam ihm ein bislang unbekannter Omnibus entgegen. Der Skoda Fahrer wich nach rechts aus, führte nach Passieren des Busses eine ruckartige Lenkbewegung nach links aus, verlor dabei die Kontrolle über seinen Pkw und rutschte schließlich in den linken Straßengraben. Die Polizei Greiz hat nunmehr die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen unter der Tel.: 03661 6210, entgegen.

