LPI-G: Angebranntes Essen

Gera (ots) - Angebranntes Essen in einer Wohnung in der Erich-Mühsam-Straße führte am Samstag (01.12.2018), gegen 17:50 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung. Glücklicherweise konnte ein Brandausbruch verhindert werden. Die Gefahrenquelle wurde beseitigt. Personen kamen nicht zu schaden. Die Wohnungsinhaber waren nicht in der Wohnung, so dass diese seitens der Feuerwehr zuvor notgeöffnet werden musste. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell