LPI-G: Brand in Großenstein

Gera (ots) - Großenstein: Ein Nebengebäude (Schuppen) des alten Bahnhofes Am Drosener Weg stand am Freitag (30.11.2018), gegen 23:40 Uhr in Flammen, so dass Feuerwehr und Polizei zum Einsatz kamen. Aus bislang unbekannten Gründen entfachte ein Feuer in dem mit Müll und Unrat gefüllten Nebengebäude. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat nunmehr die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Können Sie Hinweise zur Brandentstehung geben, dann werden Sie gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, bei der KPI Gera zu melden. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell