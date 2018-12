LPI-G: Widerstand geleistet

Gera (ots) - Gestern Nacht (02.11.2018), gegen 01:15 Uhr wollte ein Straßenbahnfahrer (37) in der Zoitzbergstraße einen in der Straßenbahn eingeschlafenen Fahrgast (27) wecken, da die Bahn auf dem Weg in das Depot war. Als dieser jedoch nicht aufzuwecken war, wurden Polizeibeamte um Hilfe gebeten. Der erneute Weckversuch gelang den Beamten schließlich. Allerdings reagierte der mit über 2 Promille alkoholisierte Fahrgast nicht sehr erfreut und versuchte mit Fäusten und Tritten gegen die Beamten vorzugehen. Der Widerstand konnte schließlich gebrochen und der Fahrgast aus der Bahn befördert werden. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

