LPI-G: Tätliche Auseinandersetzung

Altenburg (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Altenburger kamen am 01.12.2018 gegen 01:45 Uhr im Rahmen einer tätlichen Auseinandersetzung in Altenburg in der Ahornstraße zum Einsatz. Zwei Männer hatten dort nach verbalen Streitigkeiten gegenseitig auf sich eingeschlagen. Bei einem der Beschuldigten handelt es sich um einen stark alkoholisierten 18-jährigen Mann aus Afghanistan. Der ebenfalls stark alkoholisierte 25-jährige Tatbeteiligte aus Altenburg musste mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

