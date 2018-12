LPI-G: Sachbeschädigung im Hofwiesenpark

Gera (ots) - Am Freitag (30.11.2018) gegen 20:20 Uhr beschädigten bislang Unbekannte das Interieur der Toilettenanlage am Veranstaltungsoval. Vor Eintreffen der Polizei hatten die Verursacher den Bereich bereits verlassen. Nach bisherigen Ermittlungen hielt sich zum Tatzeitpunkt eine Gruppe Jugendlicher in der Nähe auf. Zeugen werden gebeten Hinweise zu den Tätern dem Inspektionsdienst Gera, Tel. 0365 829-0 mitzuteilen.

