LPI-G: Verkehrsunfall in Zschippach

Gera (ots) - Am heutigen Morgen (30.11.2018) gegen 08:15 Uhr kam es in der Ortslage Zschippach zu einem Verkehrsunfall. Die 23-jährige Fahrerin eines Pkw VW war in Richtung der Bundesstraße unterwegs und verlor in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die junge Frau verletzte sich hierbei leicht. Das Auto musste abgeschleppt werden.

