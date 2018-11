LPI-G: Fahrrad entwendet

Gera (ots) - Am Puschkinplatz entwendeten am gestrigen Tag (28.11.18) zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr Unbekannte ein an einem Fahrradständer gesichertes Fahrrad der Marke Giant. Auffällig am weißen Rahmen waren die angebrachten Satteltaschen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gera unter 0365/ 8290 zu melden.

