LPI-G: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Gera (ots) - In der Nacht von Dienstag (27.11.18) zu gestern ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Laasener Straßen. Ein am rechten Fahrbahnrand parkender Pkw VW wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug im vorderen Bereich beschädigt. Den Lackspuren zu Folge handelte es sich wahrscheinlich um ein weißes oder graues Fahrzeug. Der Verursacher kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Gera unter 0365/ 8290 zu melden.

