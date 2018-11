LPI-G: Fahrrad aus Keller entwendet

Gera (ots) - Zwischen dem 17.11.2018 und dem 27.11.2018 drangen unbekannte Täter in einen Keller in der Mittelstraße ein. Hier durchtrennten diese ein Vorhängeschloss und entwendeten aus einem Kellerraum ein Fahrrad der Marke Canyon in den Farben grau/ grün. Der Stehlschaden wird auf ca. 2.000,- Euro beziffert. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Gera unter 0365/ 8290 zu melden.

