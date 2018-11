LPI-G: Pedelec entwendet

Gera (ots) - Bereits in der Nacht von Sonntag zu Montag entwendeten unbekannte Täter ein schwarzes 28 Zoll Pedelec der Marke Prophete. Der Eigentümer stellte das Fahrrad am Sonntag gegen 22:00 Uhr in einer Lagerhalle an der Silbergrube ab. Nach Beendigung seiner Schicht, Montag früh gegen 06:00 Uhr, stellte er das Fehlen des Rades fest. Der Stehlschaden wird auf 1.100,- Euro beziffert. Zeugen des vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Gera unter 0365-8290 zu melden.

