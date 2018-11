LPI-G: Vorfahrt missachtet

Altenburg (ots) - Kriebitzsch: Zu einem Verkehrsunfall kam es am 25.11.2018 (Sonntag), gegen 12:35 Uhr an der Kreuzung B 180. Der 85-jährige Fahrer eines Pkw Honda befuhr die Altenburger Straße in der Absicht, bei Lichtzeichen "Grün" nach links auf die B 180 abzubiegen. Dabei missachtete er jedoch einen vorfahrtsberechtigten Pkw VW, welcher aus Richtung Hauptstraße kommend ebenfalls bei "Grün" die B 180 überqueren wollte. Der Honda Fahrer kollidierte mit dem Pkw VW. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

