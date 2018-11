LPI-G: Graffitischmierereien

Greiz (ots) - Die Greizer Polizei sucht Zeugen zu mehreren am Sonntag (25.11.2018) geschehenen Sachbeschädigungen. Zwischen 12:00 und 14:30 Uhr, brachten bislang unbekannte Täter ca. 40 Graffiti an verschiedenen Objekten der Innenstadt an und verursachten so Sachschaden. Dabei wurden insbesondere die Buchstaben "ACAB" aufgesprüht. Haben Sie Hinweise zu den Tätern und können weitere Angaben zur Tat machen, dann werden Sie gebeten, sich unter der Telefonnummer Tel.: 03661 6210, an die Polizei Greiz zu wenden.

