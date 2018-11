LPI-G: Kopfstoß ausgeteilt

Gera (ots) - Weil es zwischen einer Personengruppe augenscheinlich zur verbalen Auseinandersetzung kam, welche zu eskalieren drohte, gingen am Samstag (24.11.2018, gegen 00:45 Uhr) Polizeibeamte dazwischen. Im gleichen Moment versetzte ein 20-Jähriger aus der Gruppe einem 35-jährigen Anwesenden einen Kopfstoß. Die Gruppe konnte schließlich erfolgreich getrennt werden. Eine ärztliche Versorgung war vor Ort nicht notwendig. Der 20-Jährige wurde in der Folge in Gewahrsam genommen, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. (KR)

