LPI-G: Technischer Defekt löst Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus

Gera (ots) - Am Samstag kam es gegen 17:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Gera, An der Beerweinschänke zu einem Pkw-Brand, woraufhin die Feuerwehr und Polizei zum Einsatz kam. Vor Ort konnte der Brand durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Personen oder andere Fahrzeuge wurden nicht gefährdet. An dem betroffenen Pkw Skoda entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 EUR. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. (TH)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell