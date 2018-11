LPI-G: Alkoholisierte Fahrzeugführer

Gera (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr, führten Polizeibeamte in der Bahnhofstraße in Kraftsdorf Verkehrskontrollen durch. Im Rahmen der Überprüfung fiel den Beamten bei einem 40-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw Fiats starker Alkoholgeruch auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Bei einer Fahrzeugkontrolle in der Vogtlandstraße in Gera am Sonntag gegen 03:30 Uhr wurde bei einem 45-jährigen VW-Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 0,75 Promille ergab. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Mann hat mit einer empfindlichen Geldbuße und einem Fahrverbot zu rechnen. (TH)

