LPI-G: Alkoholfahrt endet am Baum

Altenburg (ots) - In den frühen Morgenstunden des Samstags wurde der Polizei ein Unfall am Ortsausgang Remsa gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellte sich heraus das ein 22-jähriger Mann mit seinem VW Passat von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt ist. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Zuvor stellten die Beamten noch starken Alkoholgeruch bei dem Verletzten fest. Ein Test ergab schließlich einen Wert von über ein Promille. Somit wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des jungen Mannes beschlagnahmt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

