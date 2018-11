LPI-G: Vorfahrt missachtet

Altenburg (ots) - Windischleuba: Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern (22.11.2018), gegen 14:20 Uhr in der Otto-Engert-Straße. Eine 78-jährige Fahrerin eines Pkw Renault befuhr in Borgishain die Otto-Engert-Straße in Richtung Windischleuba. An der Kreuzung zur B 7 missachtete sie die Vorfahrt eines Lkw DAF und kollidierte mit diesem. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

