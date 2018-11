LPI-G: Zeugen gesucht

Altenburg (ots) - Lucka: Die Ermittlungen zu einem versuchten Pkw-Diebstahl hat seit Mittwoch (21.11.2018) die Kriminalpolizei Gera aufgenommen. Ein bislang unbekannter Täter machte sich in der Nacht (21.11.2018, gegen 02:25 Uhr) an einem auf einem Grundstück im Oswin-Brunner-Weg abgestellten Pkw BMW zu schaffen. Die Eigentümer des Fahrzeuges bemerkten in der Nacht verdächtige Geräusche und konnten beobachten, wie der Täter vom Grundstück in unbekannte Richtung flüchtete. Dieser wird beschrieben als schlank, circa 175 groß, dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, an die KPI Gera zu wenden. (KR)

