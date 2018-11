LPI-G: Zeugen gesucht

Greiz (ots) - In der Nacht vom 21.11. zum 22.11.2018 machten sich unbekannte Täter an mehreren Geschäften in der Greizer Innenstadt zu schaffen und brachen zum Teil dort ein. So stahlen die Täter aus einem Bekleidungsladen am Burgplatz aufgefundenes Bargeld. Weiterhin durchsuchten der oder die Täter in der August-Bebel-Straße eine Firma sowie eine Arztpraxis, allerdings ohne etwas mitzunehmen. Die Wichtigkeit guter Sicherheitstechnik zeigte sich in einem Reisebüro in der Thomasstraße. Hier scheiterten die Täter beim Einbruchsversuch bereits an der Eingangstür. Ob alle Taten miteinander im Zusammenhang stehen, wird im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen geprüft. Die Polizei Greiz bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Tel. 03661 / 6210 an diese zu wenden. (KR)

