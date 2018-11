LPI-G: Zeugen zu Diebstahl gesucht

Gera (ots) - Kraftsdorf: Die Kriminalpolizei Gera sucht, unter der Tel. 0365 / 8234-1465, Zeugen zu einer am gestrigen Tag (21.11.2018) geschehenen Diebstahlshandlung in Kraftsdorf. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat gegen 15:40 Uhr ein bislang unbekannter Täter ein Schmuckgeschäft in der Straße der Einheit. Offenbar gezielt lenkte er in der Folge die Ladenbesitzerin (64) ab und verwickelte sie in ein längeres Gespräch. Diese Gelegenheit nutzte scheinbar ein zweiter bislang unbekannter Täter und verschaffte sich Zutritt zu der ebenfalls im Haus befindlichen Wohnung der Ladenbesitzerin. Aus dieser stahl er schließlich dort aufgefundenen Schmuck, Uhren und Bargeld. Die beiden Unbekannten verließen im Anschluss das Wohn- und Geschäftshaus und entfernten sich mit einem Pkw in Richtung Gera. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen oder silberfarbenen Volvo mit ausländischem Kennzeichen handeln. Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben: ca. 180cm groß, Halbglatze bis Glatze, ausländischer Akzent, dunkel gekleidet (Anzug) - einer davon mit langem schwarzen Mantel. Trotz intensiver Fahndung nach den Tätern konnten diese nicht festgestellt werden. (KR)

