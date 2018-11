LPI-G: Unfall beim Abbiegen

Gera (ots) - Ronneburg: Beim Linksabbiegen von der Friedrichstraße in die Paitzdorfer Straße übersah die Fahrerin (71) eines Pkw VW gestern Abend (21.11.2018, 18:25 Uhr) die vorfahrtsberechtigte Fahrerin (32) eines Pkw Smart, so dass es zur Kollision kam. Der VW der 71-jährigen rollte im Zusammenhang mit den Unfall einige Meter zurück, überquerte eine Grünfläche und kam am Geländer des tiefergesetzten Fußweges zum Stehen. Beide Fahrzeugführerinnen wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Verkehrseinschränkungen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell