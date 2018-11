LPI-G: Verkehrsunfallflucht

Greiz (ots) - Harth-Pöllnitz: Am 21.11.2018 (Mittwoch), gegen 06:00 Uhr befuhr ein 58-jähriger Opel Fahrer die Bundesstraße 2 von Weida in Richtung Großebersdorf. In der Ortslage Großebersdorf kam ihm in einer Rechtskurve ein bislang unbekannter Lkw entgegen, welcher auf seine Fahrspur geriet. Der Lkw beschädigte die komplette Fahrerseite des Pkw und setzte dennoch seine Fahrt fort, ohne die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten. Zeugen, welche Hinweise zu dem bislang Unbekannten geben können, werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210 erbeten.

