LPI-G: Unfall zwischen Bagger und Pkw

Greiz (ots) - Berga/Elster: Gestern Nachmittag (21.11.2018), gegen 15:30 Uhr befuhren ein Bagger (Fahrer 47) und ein Ford (Fahrer 62) die Straße von Wolfersdorf nach Berga. Der Baggerfahrer stoppte auf dieser Strecke sein Fahrzeug, woraufhin der dahinter befindliche Fordfahrer zum Überholen ansetzte. In diesem Moment fuhr der Bagger rückwärts, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Ford kam. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jedoch Sachschaden. (KR)

