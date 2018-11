LPI-G: Unfall in Vogtlandstraße

Gera (ots) - Für die Fahrzeugführer eines VW bzw. eines Seat endete gestern Abend (20.11.2018) gegen 19:00 Uhr die Fahrt entlang der Vogtlandstraße schließlich mit einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die beiden Männer (20, 30) jeweils in ihren Fahrzeugen die Straße in stadtauswärtiger Richtung und überholten sich offensichtlich mehrere Male gegenseitig. Beim letzten Überholmanöver des 30-jährigen VW-Fahrers touchierte dieser jedoch den Seat, welcher daraufhin von der Straße abkam. In der Folge wurden etliche am Straßenrand befindliche Büsche stark in Mitleidenschaft gezogen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Da der Seat aufgrund des Unfalles nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. (KR)

