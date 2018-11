LPI-G: Unfall beim Abbiegen

Gera (ots) - Am Dienstag (20.11.2018), gegen 13:30 Uhr befuhr eine Toyota-Fahrerin (74) die Gebrüder-Häußler-Straße in der Absicht, trotz vorhandenen "Geradeaus-Zwangspfeiles", an der Kreuzung zur Neuen Straße nach links abzubiegen. Dies führte in der Folge zum Zusammenstoß mit der im Gegenverkehr befindlichen Ford-Fahrerin (23). Beide Fahrzeugführerin wurden durch den Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (KR)

