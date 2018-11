LPI-G: Ermittlungserfolg

Gera (ots) - Im Rahmen eingeleiteter Ermittlungen zu einer Raubstraftat, welche sich Anfang des Jahres 2018 in Gera ereignete, konnten auch zusätzlich diverse Einbrüche in Gartenlauben in Gera aufgeklärt werden. In diesem Zusammenhang wurden vier Tatverdächtige (13,16; deutsch) ermittelt. Diesen konnten schließlich Einbruchshandlungen in insgesamt 14 Gartenlauben nachgewiesen werden. Die Einbrüche in die Gärten wurden dabei im Februar diesen Jahres (2018), in einer Gartenanlage in Gera-Bieblach verübt. Zwei der Tatverdächtigen waren zum Zeitpunkt der Tat noch unter 14 Jahre alt. Gegen alle vier wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell