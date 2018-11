LPI-G: Verkehrsunfallflucht

Greiz (ots) - Weida: Am 20.11.2018 (Dienstag), gegen 08:05 Uhr, hielt ein bislang unbekannter Lkw verkehrsbedingt auf der Bundesstraße 92, an der Einmündung zur Bundesstraße 175, an. Während des Anfahrens rollte er zurück und kollidierte dabei mit einem Pkw Daimler Benz, welcher dadurch beschädigt wurde. Der Unfallverursacher setzte dennoch seine Fahrt in Richtung Frießnitz fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugenhinweise zu dem bislang Unbekannten werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210 erbeten.

