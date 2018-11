LPI-G: Ermittlungsverfahren eingeleitet

Altenburg (ots) - Offensichtlich ärgerte sich ein Anwohner (58) der Eschenstraße über zwei in der Straße spielende Kinder (12), so dass er aus seinem Fenster blickte und seinem Ärger durch lautes Brüllen Luft machte. In der Folge verließ der Mann zudem seine Wohnung und ging laut schreiend auf die Kinder zu. Hierbei soll er einen kleinen messerähnlichen Gegenstand bei sich geführt haben. Die unverletzten Kinder rannten daraufhin weg und informierten Erwachsene über den Vorfall. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den stark alkoholisierten Anwohner ausfindig machen. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

