LPI-G: Diebe flüchteten

Altenburg (ots) - Ein Zeuge meldete am gestrigen Tag (20.11.2018, gegen 13:20 Uhr) der Polizei, dass sich in einem leerstehenden Haus am Nordplatz unberechtigte Personen aufhalten. Bei Eintreffen der Polizeibeamten flüchteten zwei unbekannte Personen in Richtung Liebermannstraße und konnten trotz Absuche nicht mehr festgestellt werden. Im Objekt selbst konnte allerdings Werkzeug aufgefunden werden, welche auf eine bevorstehende Diebstahlshandlung hindeuten. Die Ermittlungen wurden nunmehr aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu den beiden flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, an die Polizei Altenburger Land zu wenden. (KR)

