LPI-G: Wer kennt diese Frau?

1 weiterer Medieninhalt

Altenburg (ots) - Seit April 2018 hat die Altenburger Polizei die Ermittlungen zu einer Unterschlagung sowie des anschließenden Computerbetruges zum Nachteil einer 64-jährigen Frau aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hob die 64-Jährige am 17.04.2018 gegen 16:00 Uhr in einer Bankfiliale in der Kauerndorfer Allee Geld von ihrem Konto ab und verließ im Anschluss die Filiale. Eine bislang unbekannte Frau nutzte scheinbar einen günstigen Augenblick und griff sich das Portemonnaie der Geschädigten. Unmittelbar darauf tätigte die unbekannte Täterin um 16:20 Uhr und um 16:21 Uhr sowohl mit der unterschlagenen EC-Karte als auch der Kreditkarte der Geschädigten zwei Geldabbuchungen an einem Bankautomaten auf dem Kornmarkt in Altenburg. Hierbei konnten aufgrund der vorhandenen Videoüberwachung Lichtbilder der Täterin gefertigt werden, welche nunmehr der Polizei vorliegen. (KR)

- Kennen Sie diese Person? - Wer kann Hinweise zur Tat oder der Täterin geben? - Hinweise nimmt PI Altenburger Land, Tel. 03447 / 4710 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell