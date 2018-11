LPI-G: Geldbörse aus Handtasche entwendet

Altenburg (ots) - Schmölln: Am Montag, 19.11.2018, in der Zeit von 11:15 - 11:45 Uhr wurde einer 74-jährigen Rentnerin in einem Verbrauchermarkt in der Bergstraße die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet. Die Frau hatte ihre Tasche während des Einkaufes am Einkaufswagen befestigt. Scheinbar nutzte der Täter einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit. An der Kasse bemerkte die Geschädigte, dass die Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche war. Neben Bargeld wurden der Personalausweis, der Führerschein, die Krankenkarte sowie die Zulassung entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Altenburg, Tel. 03447 / 4710, entgegen.

