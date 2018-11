LPI-G: Verkehrskontrolle mit Folgen

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Heute Nacht (20.11.2018), gegen halb eins (00:30 Uhr) kontrollierten Polizeibeamten in der Heinrich-Heine-Straße in Meuselwitz den 36-jährigen Fahrer eines Pkw Renault. Nachdem dieser zunächst falsche Angaben zu seinem Namen machte stellte sich schließlich heraus, dass er selbst nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auch ein vor Ort durchgeführter Drogentest zeigte ein positives Ergebnis an. Die Beamten ermittelten abschließend, dass die am Renault angebrachten Kennzeichen zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben waren. Letztendlich wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

