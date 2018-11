LPI-G: Verkehrsunfallflucht

Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Am 16.11.2018 (Freitag), gegen 10:00 Uhr, kam es in der Waldsiedlung zu einem Begegnungsunfall zwischen einem bislang unbekannten Pkw Ford und einem Pkw Kia, bei welchem der Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Der Ford Fahrer verließ im Anschluss die Unfallstelle, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu den Insassen des flüchtigen Fahrzeuges, bei denen es sich um ein älteres Paar handeln soll, geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

