LPI-G: Handtasche gestohlen

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Am Samstag (17.11.2018), in der Zeit von 12:30 Uhr bis 15:30 Uhr machte sich ein bislang unbekannter Täter an einem entlang der Ortsverbindungsstraße zwischen Lehma und Wintersdorf abgestellten Pkw Audi zu schaffen. Der oder die Täter schlugen die hintere Scheibe des Fahrzeuges ein und stahlen die darin befindliche Handtasche. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugenhinweise zur Tat bzw. den Tätern nimmt die PI Altenburger Land, unter der Tel. 03447 / 4710, entgegen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell